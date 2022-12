Irańskie drony Shahed-136 nad Kijowem. Tania i prosta broń to atut w rękach Rosjan

Zmasowany atak na ukraińskie miasta , wykonany przez Rosję w ostatnich dniach 2022 roku, nie byłyby możliwy w tak dużej skali bez użycia dronów. Bezzałogowce Shahed-136, określane także efektowną nazwą dronów kamikaze, to irański wkład w rosyjską inwazję na Ukrainę.

Dron Shahed-136 to opracowany w Iranie bezzałogowiec . Producent nie podaje jego danych technicznych, ale na podstawie przechwyconych i zestrzelonych przez Ukrainę maszyn można odtworzyć część ich specyfikacji.

Shahed-136, używany przez Rosję pod nazwą Geran-2, to niewielki dron kamikaze. Maszyna mierzy 3,5 metra długości i ma skrzydła o rozpiętości 2,5 metra, zbudowane w układzie delta. Shahed-136 waży około 200 kg, z czego 30-40 przypada na głowicę bojową.

Ciekawie prezentuje się napęd bezzałogowca. Pchające, drewniane śmigło jest napędzane przez silnik Mado MD550, czyli chińskiej kopii niemieckiego silnika Limbach L550E, wywodzącego się od motoru, napędzającego legendarne Volkswageny Garbusy. Silnik ten wydaje charakterystyczny dźwięk kojarzony z motorowerem i zapewnia zaledwie ok. 50 KM, jednak ma istotną zaletę: jest dość oszczędny.

Dzięki temu niewielki dron ma zasięg przekraczający 1000 km (niektóre źródła szacują, że nawet 2500 km), choć dystans ten pokonuje z niewielką, ekonomiczną prędkością, zazwyczaj niewiele przekraczającą 100 km/h (prędkość maksymalna maszyny to ok. 185 km/h).

Po pierwszych przypadkach użycia dronów Shahed-136 przez Rosjan pojawiły się komentarze, że broń ta – ze względu na swoje ograniczenia – nie zapewni im oczekiwanej przewagi. Nie jest to prawdą, bo obecnie dzięki takim dronom Rosja odnosi bardzo konkretne korzyści.

We wczesnym stadium konfliktu atakowała pociskami manewrującymi różne cele – cywilne i wojskowe. Obecnie drogie, szybkie i przenoszące duże głowice pociski manewrujące są wykorzystywane głównie do ataków na cenne cele wojskowe i najważniejsze elementy infrastruktury.

Irańskie drony wzięły na siebie zadanie nękania i terroryzowania ukraińskich miast – wykonują ataki, gdzie szybkość i precyzja nie jest kluczowa. Jednocześnie zmuszają Ukrainę do zaangażowania swojej obrony przeciwlotniczej w głębi kraju.

Wnikliwą analizę tych działań prowadzą m.in. indyjscy eksperci, którzy zwracają uwagę na fakt, że choć zestawy przeciwlotnicze takie jak 9K33 Osa mogą łatwo zestrzelić drony, używanie ich w tej roli byłoby marnotrawstwem – drony są tanie (prawdopodobnie kosztują poniżej 20 tys. dol.), a pociski przeciwlotnicze bardzo drogie – kosztują co najmniej kilkadziesiąt tys. dol.

Dlatego do niszczenia tego typu bezzałogowców optymalnym środkiem są artyleryjskie systemy przeciwlotnicze, jak niemiecki Gepard czy rosyjski ZSU-23-4. Są one tanie w użyciu, ale mają istotną wadę: niewielki zasięg, ograniczony do 2-3 km. Dlatego skuteczna obrona miasta wymaga dużego nasycenia jego okolic bronią przeciwlotniczą, a tym samym zmniejsza jej dostępność w rejonie walk, gdzie mogłaby chronić walczących żołnierzy.