Biden zatwierdził pakiet pomocy dla Ukrainy. Zawiera system Patriot

Jednym z ważniejszych elementów tego pakietu jest system Patriot . Starszy urzędnik Departamentu Obrony USA zaznaczył, że zapewni on "Ukrainie krytyczną zdolność dalekiego zasięgu do obrony swojej przestrzeni powietrznej. Jest w stanie przechwytywać pociski manewrujące, pociski balistyczne i samoloty". Warto przypomnieć, że to nowoczesny rakietowy system ziemia-powietrze na mobilnej platformie samochodowej, produkowany przez koncern Raytheon.

Pierwotna koncpecja systemu Patriot powstała w 1961 r., ale wówczas rozwiązanie nosiło nazwę Systemu Obrony Powietrznej Armii na lata 70. (AADS-70). Dopiero w maju 1976 r. przemianowano go na system Patriot (ang. Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target), a jego pełna produkcja ruszyła w 1980 roku. Jak podkreślał już Adam Gaafar, system może zwalczać cele znajdujące się na dystansach do 100 km (a niektóre wersje nawet na dystansie 160 km).