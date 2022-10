Tej broni użyto po raz pierwszy. To relikt z byłej Jugosławii

Mimo iż jest to system produkowany od lat 50. XX wieku będący licencyjną wersją szwajcarskiej armatki automatycznej kal. 20 mm Hispano-Suiza HS.804 20mm L/70 to wciąż jest skuteczny. Jest to lekki zestaw o masie lekko ponad 200 kg, przez co może być holowany przez praktycznie każdy samochód. Z czasem w Jugosławii zaprojektowano cięższy trzylufowy wariant M55, które wedle Ukraińców także zostały im przekazany i najpewniej wkrótce i ich zdjęcia się niedługo pojawią.