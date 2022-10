Nowe irańskie drony w Ukrainie. Są nimi mniejsze Shahed-131

Ze względu na mniejsze rozmiary dron jest trudniej wykrywalny, ale z drugiej strony odbija się to też najpewniej na zasięgu w stosunku do większego odpowiednika. Z kolei prymitywny system naprowadzania oparty na nawigacji wedle punktów nawigacyjnych i cywilnego systemu GPS wspartego nawigacją inercyjną.

Ciekawostką Shahed-131 jest jego napęd, za który odpowiada silnik rotacyjny (Wankla) MDR-208 o pojemności 208 cm3 i mocy 39 KM, który także znajdziemy na AliExpress. Jest to jednostka napędowa przeznaczona do cywilnych dronów, co pokazuje desperację państw objętych sankcjami. Sprawia to, że lecące irańskie drony generują dźwięk zbliżony do kosiarek.