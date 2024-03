Rosyjska samoróbka BMP‑1AM Basurmanin. Używają pojazdu z Ukrainy

Z kolei w przypadku sprzętu z frontu to Rosjanie mają problemy z jego naprawą oraz nie są w stanie odzyskiwać go masowo, ponieważ często nie ma najzwyczajniej czego odzyskiwać . Ponadto Ukraińcy starają się w miarę możliwości dobijać opuszczone pojazdy na pasie ziemi niczyjej (teren niekontrolowany przez żadną ze stron) m.in. za pomocą dronów.

W tym kontekście nie dziwią przypadki wykorzystania przejętych pojazdów ukraińskich, które niektóre załogi próbują modernizować. Warto zaznaczyć, że podobne rzeczy robią Ukraińcy , ale oni nie byli jeszcze nie tak dawno temu uważani przez wielu za II armię świata. Poniżej widać jak Rosjanie próbują były ukraiński bojowy wóz piechoty (bwp) BMP-1 zmodernizować do standardu BMP‑1AM Basurmanin .

Jest to istotny progres, ponieważ armata automatyczna 2A42 kal. 30 mm jest wielokrotnie bardziej wszechstronną bronią od niskociśnieniowej armaty 2A28 Grom kal. 73 mm i wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) 9M14 Malutka. W przypadku armaty 2A28 Grom jedyne zastosowanie, które ma jakiś sens to wykorzystanie jej w charakterze samobieżnej artylerii o zasięgu do 4,5 km.