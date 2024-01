Rosyjski Pancyr-S1 nie miał szans. Polski Warmate uderzył jak grom z jasnego nieba

Warmate to opracowana przez Grupę WB amunicja krążąca. Materiały wideo dokumentujące jej użycie są udostępniane od początku wojny w Ukrainie, ale najnowsze nagrania z polskim sprzętem w roli głównej są wyjątkowe.

Widać na nich, jak z pomocą Warmate’ów Ukraińcy atakują rosyjskie samobieżne systemy przeciwlotnicze Pancyr-S1. To broń, która obok licznych innych celów powietrznych powinna być także pogromcą amunicji krążącej . Udostępnione przez Ukraińców nagrania dowodzą, że nie jest.

Na udostępnionym materiale widać, że polskie Warmate’y atakują zestawy przeciwlotnicze, których anteny – jak zauważa serwis Defence 24 – obracają się. Jest to potwierdzenie, że rosyjski sprzęt był w pełnej gotowości i nie został zaskoczony np. podczas przemarszu czy zajmowania stanowiska.

Jak widać, amunicja krążąca WB Warmate jest w stanie skutecznie zbliżyć się i zaatakować nawet taki cel, który – w teorii – powinien służyć do jej zwalczania. Co więcej, według deklaracji strony ukraińskiej, oba systemy Pancyr-S1 zostały zaatakowane w rejonie Biełgorodu, czyli najprawdopodobniej na terytorium Rosji . Cena jednego zestawu jest szacowana na 20-30 mln dol.

Co więcej, jeśli prawdziwy jest widoczny na ekranie komunikat (No GPS Fix), ataki wykonano mimo niedostępności sygnału GPS. Nagrania kończą się na moment przed uderzeniem w cel - nie wynika to z przerwania ataku, ale z faktu, że spadający na cel Warmate zrywa komunikację, uniemożliwianą przez krzywiznę Ziemi albo przeszkody terenowe.