Rosjanie zajęli budynki na południu Awdijiwki. Wykurzyła ich pancerna bestia

W odpowiedzi Ukraińcy wysłali siły piechoty wsparte czołgami współpracującymi z dronami, aby wyczyścić zajmowane przez Rosjan zabudowania. Normalnie wysyłanie czołgów do miasta jest złym pomysłem, ale ich sparowanie z dronami znacznie niweluje istotne ich wady w tym środowisku. Z kolei potężna siła ognia armaty kal. 125 mm załadowanej amunicją odłamkowo-burzącą pozwala na szybkie zniszczenie zajmowanych budynków, co widać na nagraniu.

Czołg plus dron — bardzo udana para

Użyty przez Ukraińców czołg to coś z rodziny T-64 lub T-72 , czyli poradziecka konstrukcja kolejno z lat 60. lub 70. XX wieku. Są to czołgi o masie około 40 ton wyposażone w armatę kal. 125 mm z bardzo niebezpiecznym dla załogi automatem ładowania , ponieważ amunicja nie jest odizolowana od załogi i każde przebicie pancerza niesie ze sobą ryzyko widowiskowej eksplozji .

Pozwoliło to jednak na zmniejszenie załogi do trzech żołnierzy i pozwoliło uzyskać bardzo niską sylwetkę czołgu. Jednakże, o ile te atuty są przydatne na otwartym terenie podczas zasadzek, to inaczej wygląda sytuacja w mieście, gdzie atak może nastąpić z różnych kierunków.