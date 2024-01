Ukraiński czołg T‑64 pod Awdijiwką. Urządza Rosjanom piekło na ziemi

Czołgi T-64 były rewolucją z lat 60. XX wieku, która jak pisał dziennikarz Wirtualnej Polski Łukasz Michalik, była zbyt skomplikowana do produkcji i obsługi w ZSRR, wskutek czego zaprojektowano prostszego T-72. Warto nadmienić, że powstałe czołgi T-64 aż do upadku ZSRR nie były nigdzie eksportowane i w latach 80. XX przeszły modernizację do standardu T-64BW.

Wszystkie otrzymały pancerz reaktywny "Nóż" zapewniający ogromny progres w stosunku do starych kostek Kontakt-1 , ponieważ poza dobrą ochroną przed co prawda głównie tylko pociskami z pojedynczą głowicą kumulacyjną bardzo dobrze radzą sobie też z kinetycznymi penetratorami APFSDS-T . Te w sprzyjających okolicznościach kostki "Noża" są w stanie pociąć na kawałki.

Ponadto czołgi od 2017 r. otrzymały ulepszony system kierowania ogniem z kamerą termowizyjną, co zapewnia im przewagę w wykrywaniu i eliminacji celów w porównaniu do wszystkich modeli czołgów T-72 poniżej wersji B3, z którymi T-64BW staczały zwycięskie pojedynki. Warto też dodać, że na czołgach T-64 Ukraińcy mają najbardziej doświadczone załogi, co często daje lepszy efekt niż świeżo zmobilizowani Rosjanie wsadzani do czołgów T-90M.