Europejski czołg przyszłości MGCS. Jest porozumienie między Niemcami i Francją

MGCS to ogłoszony w 2017 roku program budowy nowego europejskiego czołgu . Zainteresowanie udziałem w nim wyrażała przed laty m.in. Polska , jednak Francja i Niemcy nie były wówczas zainteresowane rozszerzaniem współpracy o kolejnych partnerów.

Obecnie, po licznych doniesieniach dotyczących braku zgody co do dalszej przyszłości programu , postęp w programie MGCS ogłosili wspólnie minister obrony Republiki Federalnej Niemiec Boris Pistorius i minister Sił Zbrojnych Republiki Francuskiej Sébastien Lecornu.

Pomocna ma być w tym modułowa konstrukcja przyszłego czołgu, umożliwiająca dostosowanie go do specyficznych potrzeb obu partnerów. Dotyczą one m.in. głównego uzbrojenia, którym w przypadku czołgu dla armii francuskiej ma być 140-mm armata Ascalon, podczas gdy Niemcy preferują armatę kalibru 130 mm.