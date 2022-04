BTR-4 Bucefał. Transporter opancerzony znów niszczy czołgi

Już mieliśmy w terenie miejskim przypadek uszkodzenia rosyjskiego czołgu T-72 przez automatyczną armatę kal 30 mm Bucefała . Ten był zakatowany z boku, ale do unieszkodliwienia czołgu nie zawsze jest konieczne jego zniszczenie. Czasem wystarczy uszkodzenie gąsienic, czy przyrządy obserwacyjne co pozostawi czołg podatnym na ostrzał artyleryjski bądź piechotę z bronią przeciwpancerną.

Ewnetualnie jeśli morale załogi jest wyjątkowo niskie, ta może po prostu porzucić czołg w przypadku nawet błahych problemów. Sądząc po masie porzuconego przez Rosjan, nie są to rzadkie przypadki.

Te czerwone smugi wyglądające niczym strzały z blasterów z Gwiezdnych Wojen są tak naprawdę smugami pozostawianymi przez palący się element pocisku zwany smugaczem. Ten może być częścią każdego naboju lub np. co piątego i jego zadaniem jest dawanie strzelającemu informacji, gdzie dane pociski trafiają. Dzięki temu strzelec może dokonać korekty, ale z drugiej strony przeciwnik wie, skąd jest prowadzony ostrzał.

Jest to ośmiokołowy transporter opancerzony od podstaw opracowany przez Ukrainę i nie ma on nic wspólnego z wozami BTR produkcji ZSRR lub Rosji. Pierwsze sztuki zostały zakupione przez Ukrainę w 2009 roku, a po zajęciu przez Rosję Krymu ich liczba uległa dalszemu zwiększeniu. Wozami zainteresował się też Irak, który został pierwszym zagranicznym klientem.

BTR-4 w pierwszych wersjach miały sporo niedoróbek oraz problemów z jakością wykonania, ale opinie o najnowszych wozach (jeszcze przed wojną) wskazywały, że większość problemów zostało wyeliminowanych. Istnieje wiele wersji wozów odejmujących nawet wariant z moździerzem kal. 120 mm, ale to podstawowa wersja z trzyosobową załogą i zdalnie sterowanym modułem bojowym Parus zyskuje największą sławę.

Ten obejmuje 30 mm armatę automatyczną z szybkostrzelnością 300 strz/min z dwustronnym zasilaniem i zapasem 300 nabojów (umieszczonych w bezzałogowej wieży) oraz podwójną wyrzutnię czterech PPK Barier. Te mają zasięg do 5 km i potrafią wedle producenta przepalić 800 mm stali. Armatka jest zdolna razić cele lądowe do 4 km, a powietrzne do 2 km.