Są postrachem Rosjan. Ukraińcy nie stracili jeszcze ani jednej sztuki

Obecnie Ukraińcy posiadają 20 amerykańskich systemów artyleryjskich M142 HIMARS. Warto nadmienić, że niedawno koncern Lockheed Martin zapowiedział zwiększenie produkcji tych wyrzutni do 96 sztuk rocznie. Możliwe, że część z nich trafi w niedalekiej przyszłości do Ukrainy.

HIMARS to skrótowiec od słów "High Mobility Artillery Rocket System" (można to tłumaczyć jako "System Artylerii Rakietowej Wysokiej Mobilności"). Broń stanowi lżejszą wersję amerykańskiego systemu rakietowego – M270 MLRS. Kompleks został opracowany przez Lockheed Martin w 1996 r. Pod koniec XX w. zaprezentowano prototyp, a w 2003 r. rozpoczęto produkcję seryjną.