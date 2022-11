System S-300. Broń, która pozwala chronić nieba

S-300 to system rakietowy ziemia-powietrze dalekiego zasięgu, który Związek Radziecki zaczął budować pod koniec lat 60. XX wieku, a jego głównym przeznaczeniem było zwalczanie samolotów i pocisków manewrujących. Pierwszą generację tego rozwiązania - S-300PT (w nomenklaturze NATO spotykaną pod nazwą SA-10 Grumble) przyjęto w 1978 r. i wdrożono do użytku w 1979 r.

W kolejnych latach zaczęto rozwijać także inne warianty wchodzące w skład rodziny systemów S-300 . Przykładowo, w 1982 r. pojawiła się ulepszona wersja systemu - S-300PS, którą od swojego poprzednika odróżniała m.in. większa mobilność oraz czas niezbędny do konfiguracji sprzętu, co odgrywa istotną rolę podczas prowadzenia realnych działań zbrojnych. Udało się go zredukować z 30 min na blisko min.

Około 1986 r. powstała kolejna wersja rozwojowa S-300, czyli S-300PM. W późniejszym czasie Rosjanie zmodernizowali ją do standardu S-300PM2, a w połowie lat 80. do służby wdrożono drugą generację systemu - S-300PMU. Dodatkowo w międzyczasie rozwijano warianty systemu S-300W oraz S-300F.

Zestawy przeciwlotnicze S-300, chociaż nie należą do najnowocześniejszych, skutecznie radzą sobie z różnymi samolotami bojowymi, pociskami manewrującymi, a także taktycznymi pociskami balistycznymi. Same korzystają z szerokiej gamy pocisków (co jest uzależnione m.in. od wersji) i mogą razić cele na dystansie do 150-200 km oraz na pułapie ponad 25 km. W podstawowych wariantach są to głównie 9M82, 9M83 oraz 9M83ME. System pozwala nakierować 12 pocisków na maksymalnie 6 różnych celów.