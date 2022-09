Porażka Izraela. Rumunia finalizuje umowy na drony Bayraktar TB2

Rumuński MON wystosował zapytanie do parlamentu o znalezienie 300 mln dolarów na zakup 18 dronów Bayraktar TB2 wraz z pakietem wsparcia szkoleniowego i logistycznego. Wygląda na to, że Turcja doskonale wykorzystuje wojnę w Ukrainie i masową destrukcję rosyjskiego sprzętu wojskowego jako formę promocji dla swego uzbrojenia, co zaczyna procentować.

Pozyskane bezzałogowce są częścią planu mającego do 2040 doprowadzić do transformacji Siły Zbrojnych Rumuni. Drony istotnie zwiększą możliwości uderzeniowe oraz głębokiego rozpoznania.

Tureckie drony Bayraktar TB2 zniszczyły setki celów podczas epizodu kijowskiego wojny w Ukrainie włącznie z systemami przeciwlotniczymi, które miały w teorii te drony zwalczać. Ponadto Ukraińcy wykorzystywali te drony do ataku w głębi terytoriów okupowanych przez Rosjan lub nawet na terenie samej Rosji . Oczywiście w przypadku tak ryzykownych rajdów potwierdzono 13 zweryfikowanych zdjęciami strat, co jak na pół roku wojny nie jest dużą liczbą.

Powodem dążenia Turcji do autonomii w ramach produkcji systemów bezzałogowych były zakończone porażką próby zakupu podobnych systemów z USA. Amerykanie obawiali się, że te mogłyby posłużyć do walki z Kurdami.

Masa startowa drona Bayraktar TB2 o długości 6,5 m i rozpiętości skrzydeł 12 m wynosi 700 kg, a w tym zawiera się 150 kg ładunku odejmującego moduł obserwacyjny z kamerą termowizyjną lub radarem typu AESA plus uzbrojenie. To jest podwieszone na czterech pylonach i obejmuje bomby kierowane laserowo MAM-C i MAM-L produkowane przez Rokestan.

Pierwsza to lekka bomba o masie 6,5 kg i zasięgu do 8 km dedykowana eliminacji siły żywej przeciwnika lub lekko opancerzonych pojazdów. Druga to z kolei bomba o masie 22 kg o zwiększonym zasięgu lotu do 15 km dedykowana niszczeniu siły żywej przeciwnika, lekkich fortyfikacji lub czołgów. Do wyboru jest głowica odłamkowo-burząca, kumulacyjna bądź termobaryczna.