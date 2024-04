Rosjanie się uczą. Te małe roboty sprawiają ogromne problemy

Jednym z najprostszych i stosunkowo tanich sposobów na ograniczenie mobilności przeciwnika na danym terenie jest jego zaminowanie. Najlepszą możliwością pokonania pola minowego jest jego ominięcie, ale jeśli jest to niemożliwe, to ataki w takim terenie są niezwykle trudne. Przeciwnik zazwyczaj na pola minowe ma nakierowaną artylerię i zasadzki z np. stanowiskami przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk).

W praktyce pozostaje tylko atak kolumnami za wyspecjalizowanymi pojazdami rozminowującymi teren, które z tego względu są priorytetowym celem do zniszczenia . Przekonali się o tym zarówno Rosjanie podczas m.in. słynnego szturmu pod Wuhłedarem, gdzie w 2022 roku ponieśli ogromne straty i w początkowym etapie walk pod Awdijiwką jak i Ukraińcy podczas nieudanej letniej ofensywy na Zaporożu w 2023 roku .

Pola minowe są bardzo skuteczne, ale ich rozkładanie już na linii frontu pod przysłowiowym nosem przeciwnika jest bardzo trudne. Dotychczas jedynym sposobem były specjalne warianty pocisków rakietowych do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych typu BM-30 Smiercz , BM-27 Uragan , BM-21 Grad czy M270 MLRS lub kompletne systemy minowania narzutowego pokroju ISDM Zemledeliye .

Jednakże w ostatnich miesiącach po stronie ukraińskiej pojawiło się wiele różnych robotów lub nawet dronów przystosowanych do skrytego minowania terenu. Niektóre służą do podkładania jednej lub wielu klasycznych min TM62, a inne do zrzucania min typu PTM-3.