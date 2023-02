Alvis Stormer HVM. Tak wygląda jego wnętrze podczas zestrzeliwania Rosjan

Dostarczone przez Brytyjczyków systemy Alvis Stormer HVM odegrały ważną rolę m.in. podczas walk pod Wuhłedarem należą do najnowszych tego typu rozwiązań na świecie. Mamy tutaj przypadek wykorzystania pocisku z systemu Starstreak, który wszedł do służby w British Army pod koniec lat 90. XX wieku. Ten poza wersją przenośnią został też zintegrowany z gąsienicowym pojazdem Alvis Stormer przenoszącym osiem gotowych do wystrzelenia pocisków plus 12 w zapasie.

Tymczasem Brytyjski system zdolny do zwalczania celów na dystansie do 7 km i pułapie do 5 km wykorzystuje do naprowadzania pierwotną wiązkę lasera podobnie jak szwedzki system Saab RBS-70, co ma swoje plusy oraz minusy. Do pierwszych należy niewrażliwość na wszelkie aktualnie stosowane na śmigłowcach czy samolotach systemy obrony i niska cena. Z kolei minusem jest konieczność naprowadzania pocisku aż do chwili trafienia, co w przypadku szybkich celów bez wspomagania łatwe nie jest.