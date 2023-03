Saab RBS-70 w Ukrainie. Koszmar rosyjskich pilotów z neutralnej Szwecji

W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie przedstawiające ukraińskiego żołnierza na tle wyrzutni systemu przeciwlotniczego RBS-70. Jest to bardzo unikatowy system w skali światowej rozwijany przez Szwecję. Wyjaśniamy, co on potrafi.

Do Ukrainy trafia broń z całego świata, uwzględniając nawet do niedawna neutralną Szwecję, która dostarczyła już Ukrainie np. granatniki przeciwpancerne AT4 bądź zapowiedziała dostawę m.in. bojowych wozów piechoty CV90. Teraz do tej listy można dostać systemy przeciwlotnicze RBS-70 znane też jako Robotsystem 70.

Saab RBS-70 - unikatowy system przeciwlotniczy ze Szwecji

Historia systemu RBS-70 to lata 70. XX wieku, kiedy to będący de facto gwarantem szwedzkiej neutralności przemysł obronny zaprojektował rozwiązanie wprowadzone do służby w 1979 roku.

Efektem prac był system oparty o prosty i tani system naprowadzania wykorzystujący pierwotną wiązkę lasera. Był to odwrotny kierunek w porównaniu do większości państw NATO bądź Układu Warszawskiego, które postawiły na systemy naprowadzania wykorzystujące sensor działający w podczerwieni (IR) lub sprawowany z drugim działającym w paśmie ultrafioletu bądź półaktywne głowice radiolokacyjne.

Poligonowe strzelanie szwedzkich żołnierzy z systemu RBS-70

Wykorzystanie pierwotnej wiązki lasera do naprowadzania ma swoje wady oraz zalety. W przypadku tych pierwszych najpoważniejszą jest konieczność naprowadzania pocisku na cel aż do chwili trafienia, co jest trudne w przypadku szybkich celów. Kolejnym minusem jest też ryzyko zaalarmowania systemów celu mających wykrywać opromieniowanie wiązką lasera.

Z kolei do plusów zaliczamy niski koszt i niewrażliwość na systemy walki elektronicznej bądź samoobrony. Pierwsze mogą zagłuszyć głowicę radiolokacyjną celu, a druga kategoria obejmuje m.in. dobrze znane pułapki termiczne (flary), wabiki holowane bądź najnowsze rozwiązania DIRCM mające laserem oślepić głowice działające w podczerwieni.

Szwedzi prowadzili rozwój systemu przez dekady, starając się ograniczyć wady tego systemu naprowadzania. Przykładowo od 2011 roku stosowany jest celownik termowizyjny i system wspomagania celowania ułatwiający zwalczanie szybkoporuszających się celów. Warto zaznaczyć, że podobną drogą podążyli Brytyjczycy w znacznie nowszych systemach Starstreak i Martlet

Z kolei efektorem systemu RBS-70 są pociski, które w najnowszych wariantach umożliwiają zwalczanie celów latających na dystansie do 9 km i pułapie do 5 km. Ich prędkość to około Ma 2 (681 m/s), a kumulacyjno-odłamkowa głowica bojowa waży 1,1 kg. Ta, co ciekawe jest dwufunkcyjna i poza zwalczaniem celów latających umożliwia też w razie konieczności wyeliminowanie lekko opancerzonych pojazdów lądowych w postaci np. bojowych wozów piechoty BMP-2.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski