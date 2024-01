Rosjanie chwalą się produkcją czołgów. Zapomnieli o czymś równie ważnym?

Jak wyjaśniała Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski, pomimo nałożonych sankcji rosyjski przemysł zbrojeniowy jest w stanie zadbać o produkcję czołgów na wysokim poziomie . W 2023 r. udało się wyprodukować ok. 2100 czołgów różnych typów, m.in. T-54, T-55, T-62, ale też najnowszych T-90M Proryw . Inaczej sytuacja wygląda jednak w kontekście bojowych wozów piechoty.

Jak zauważono w raporcie Forbes, rocznie rosyjskie siły zbrojne tracą co najmniej tyle bojowych wozów piechoty ile tamtejszy przemysł produkuje i wyciąga z magazynów. W lutym 2022 r., czyli w chwili rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, rosyjska armia miała do dyspozycji ok. 4 tys. BMP-1, BMP-2 i najnowszych BMP-3. W ciągu niemal dwóch lat ciężkich walk Ukraińcy zniszczyli (a cześć przejęli) połowę takich pojazdów najeźdźców.