Robo-pies z miotaczem ognia. Każdy może go kupić za 9500 dolarów

Robo-pies z miotaczem ognia ma wedle producenta służyć do m.in. usuwania lodu z powierzchni dróg za pomocą napalmu, wypalania nieużytków czy jako platforma do tworzenia efektów specjalnych w kinematografii.

Kompletny Thermonator waży niecałe 17 kg z czego 15 kg to masa robota Unitree Go2, którego mózgiem jest niesprecyzowany ośmiordzeniowy procesor. Bateria robota o pojemności 8000 mAh pozwala na 1-2 godziny działania. Z kolei jego świadomość sytuacyjną zapewnia duet kamery dziennej wysokiej rozdzielczości i lidaru z dokładnością pomiaru do 50 mm umożliwiającego poruszanie się po nawet nierównym terenie.

Z kolei jego broń to lekki wykonany ze stopu aluminium 6061-T6 miotacz ognia ARC. Jest to modułowa konstrukcja zaprojektowana do montowania na czymkolwiek wyposażona w zbiornik o pojemności do 1,8L i baterii o pojemności 7000 mAh pozwalającej na aż 45 min. działania pompy i systemu zapalającego benzynę lub jej mieszaninę z olejem napędowym. Ta jest wytryskiwana przez pojedynczą dyszę na odległość do około 9 metrów.