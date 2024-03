Druga wojna Ukrainy w cieniu. Rosja to niejedyny przeciwnik

Warto zaznaczyć, ze w Ukrainie równolegle do wojny toczonej z Rosją prowadzona jest wojna z przestępczością zorganizowaną mającą dostęp do broni wojskowej. Ta mogła pochodzić od skorumpowanych wojskowych lub np. była zbierana z terenów przyfrontowych.

W przypadku granatów do RPG-7 większość stanowiły proste i najliczniejsze ważące 2,6 kg granaty PG-7VL zdolne przepalić do 500 mm stali pancernej, które są jednak bezbronne przeciwko pancerzom reaktywnym bądź prętowym . Są one bardzo często wykorzystywane przez Ukraińców i Rosjan w improwizowanych dronach "kamikadze".

Widać też dużo rzadsze i pochodzące głównie z zachodniej pomocy termobaryczne granaty RTB-7MA o masie 4,6 kg pochodzące z Bułgarii idealnie nadające się do eliminowania przeciwnika w budynkach czy pozyskane z Rumuni odłamkowe granaty OG-9 zawierające około 750 g trotylu przeznaczone do dział bezodrzutowych SPG-9. W tle widać też tandemowe granaty PG-7VR zdolne do przepalenia do 750 mm stali pancernej.