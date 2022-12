2S4 Tulipan zniszczony. Ukraińska artyleria "upolowała" atomowy moździerz

W sieci pojawiło się zdjęcie pokazujące rosyjski system artyleryjski zniszczony ukraińskim ogniem kontrbateryjnym. Tych w ostatnich miesiącach jest sporo, ale zniszczenie najcięższego moździerza świata 2S4 Tulipan to już interesujący przypadek. Rosja na stanie miała tylko dziewięć sztuk, z czego dzisiaj opisywany egzemplarz to już druga rosyjska strata.

2S4 Tulipan to samobieżny wprowadzony do służby w latach 70. XX wieku bazujący na pamiętającym II wojnę światową holowanym moździerzu oblężniczym M240, który został osadzony na podwoziu wykorzystywanym przez haubicę 2S3 Akacja. W efekcie powstał unikatowy w skali świata moździerz samobieżny zdolny do zniszczenia ufortyfikowanych pozycji lub w przypadku taktyki Rosjan także i bloków mieszkalnych jednym strzałem.