Rosjanie dopadli system Patriot. Bardzo duża strata Ukraińców

Jak napisał na swoim profilu w serwisie X analityk ds. obronności Jarosław Wolski wygląda, że Ukraińcy stracili przynajmniej trzy wyrzutnie systemu Patriot lub – co gorsza – dwie wyrzutnie i wóz dowodzenia.

Ukraińcy byli zmuszeni do przestawienia systemy obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu w region Awdijiwki w celu obrony przed rosyjskimi samolotami zrzucającymi na ukraińskie pozycje kierowane bomby szybujące z dużej wysokości i odległości kilkudziesięciu kilometrów.

Wygląda, że Rosjanie po miesiącach istotnie poprawili niedoskonałości w działaniu swojego tzw. "łańcucha śmierci", czyli procedur działania od wykrycia celu do jego niszczenia. Innym przykładem niech będzie też utracony niedawno pierwszy utracony przez Ukraińców M142 HIMARS .

Jeśli Rosjanie dorwali tylko trzy wyrzutnie, to jest to dość łatwa do naprawienia strata, ponieważ Wystarczy odpiąć trzy sztuki z innej baterii i liczyć na uzupełnienie strat przez Zachód w najbliższych tygodniach/miesiącach. Najgorzej jeśli zniszczeniu uległ radar bądź wóz dowodzenia stanowiący mózg całej baterii. W takim przypadku jego zniszczenie sprawia, że pozostałe ocalałe wyrzutnie, mimo iż ocalałe są bezużyteczne.