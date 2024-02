Norweskie wsparcie dla Ukrainy. To systemy, które bronią amerykańskiej stolicy

Dlatego przekazanie kolejnych egzemplarzy, może znacząco wzmocnić ukraińskie możliwości obrony przeciwlotniczej. Broń cechuje duża skuteczność, a Ukraińcy posiadają już doświadczenie w jej użytkowaniu, nie będą więc potrzebowali dodatkowych szkoleń z jej obsługi. Jak już informowaliśmy, NASAMS to system obrony powietrznej średniego zasięgu, opracowany we współpracy amerykańskiego koncernu Raytheon i norweskiej grupy Kongsberg. System często nazywa się obrońcą amerykańskiej stolicy, ponieważ jest on używany m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem.