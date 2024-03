Pierwszy HIMARS zniszczony w Ukrainie. Rosjanie trafili go rakietą

Informacje co do broni, jaką Rosjanie zniszczyli HIMARS-a, są sprzeczne. Część źródeł wskazuje na możliwość użycia pocisku balistycznego 9K720 Iskander-M , gdy według innych użyty został zestaw 9K515 Tornado-S , czyli unowocześniony system BM-30 Smiercz .

Pod względem sposobu działania (wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet) to system zbliżony do HIMARS-a, jednak gdy ukraińskie HIMARS-y mają do dyspozycji tylko 227-mm pociski GMLRS o zasięgu ok. 70-80 km, Tornado-S strzela znacznie cięższymi pociskami kalibru 300 mm, których zasięg może wynosić nawet 200 km.