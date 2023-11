Misja zakończona sukcesem. Patriot z nowym radarem LTAMDS zestrzelił cel

Koncern RTX poinformował, że 20 listopada 2023 r. doszło na terenie poligonu White Sands Missile Range do przechwycenia celu przez system Patriot wyposażony w nowy radar LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor).

Jest to kamień milowy w serii testów dotyczących rozwoju radaru, które zgodnie z planem mają się zakończyć uzyskaniem zdolności operacyjnej do końca roku. Test zakładał namierzenie i śledzenie celu, przekazanie parametrów lotu celu do modułu dowodzenia systemu działającego w architekturze Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) i naprowadzanie pocisku PAC-3 MSE.

Kiedy cztery lata temu przyznano kontrakt na LTAMDS, powiedzieliśmy armii, że dostarczymy najbardziej zaawansowany i efektywny radar obrony powietrznej i przeciwrakietowej na świecie. Widok, jak LTAMDS ożywa, jest nie tylko satysfakcjonujące dla dziesiątek ekspertów, którzy go zaprojektowali i opracowali, ale potwierdza zaangażowanie, jakie podjęliśmy, aby dostarczyć ten wyjątkowy radar użytkownikom systemów przeciwlotniczych na całym świecie. Jesteśmy teraz bliżej niż kiedykolwiek osiągnięcia tego celu. Tom Laliberty Prezes Land and Air Defense Systems w Raytheon

Radar LTAMDS — rewolucja, którą otrzyma m.in. Polska

Radar LTAMDS to prawdziwa rewolucja w dla systemu Patriot. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, takich jak radary AN/MPQ-65, LTAMDS oferuje dookólną możliwość wykrywania i śledzenia celów, nie ograniczając się do typowego zakresu 120 stopni.

To innowacyjne podejście do działania radaru przekłada się na znaczącą poprawę samoobrony baterii Patriot. W przypadku ataku z różnych kierunków tradycyjna konfiguracja radaru może okazać się niewystarczająca do eliminacji wszystkich celów. Tymczasem, dzięki możliwości wykrywania i śledzenia celów w pełnym zakresie 360 stopni, radar LTAMDS znacząco zwiększa efektywność systemu.

Konstrukcja radaru LTAMDS opiera się na wykorzystaniu jednej głównej anteny oraz pary anten pomocniczych. Wszystkie te elementy są wyposażone w technologię aktywnego skanowania elektronicznego, znaną jako Active Electronically Scanned Array (AESA). Co więcej, radar LTAMDS korzysta z najnowszych osiągnięć technologicznych, w tym z wykorzystaniem azotku galu (GaN).

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że mimo iż boczne anteny mają mniejszy zasięg od głównej, to i tak są w stanie zapewnić skuteczną obronę wedle wypowiedzi przedstawiciela koncernu RTX.

Zobacz także : Potęga północy się zbroi. Wybrała tak jak Polska

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski