Ukraina kupiła niemieckie haubice RCH 155 AGM. Potrafią to, czego nie zrobią Kraby

RCH 155 AGM (Artillerie-Geschütz-Modul) to opracowana przez koncern KraussMaffei armatohaubica, składająca się z modułu wieżowego umieszczonego na podwoziu GTK Boxer .

Jej kluczowym elementem jest moduł AGM – automatyczny, bezzałogowy system uzbrojenia z haubicą kalibru 155 mm o lufie długości 52 kalibrów, zapewniającej donośność (przy zastosowaniu specjalnej amunicji ) nawet do 54 km.

Tym, co wyróżnia ją spośród wielu innych, współczesnych haubic na podwoziu kołowym, jest wyjątkowa możliwość prowadzenia ognia w ruchu. Do tej pory podobne możliwości testowano jedynie z użyciem fińskiego moździerza samobieżnego NEMO, a także eksperymentalnej, izraelskiej haubicy Szolef.

Zdaniem twórców haubicy, może ona prowadzić ogień jadąc z prędkością do 30 km/h. Jest to światowy ewenement, bo do tej pory samobieżne haubice (niezależnie od trakcji) aby oddać strzał musiały zatrzymać się, niekiedy wysuwając dodatkowe podpory hydrauliczne stabilizujące całą konstrukcję.