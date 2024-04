Pozbywają się sprzętu z Rosji. Wybierają tak samo jak Polska

Jak podaje portal DefenseRomania , już 10 maja 2024 r. mają rozpocząć się testy ogniowe czołgów K2 Black Panther. Będą one bardzo uważnie obserwowane przez delegację wyższych urzędników wojskowych, przedstawicieli rządu i dyrektorów firm z Korei Południowej i Rumunii.

Warto zaznaczyć, że kontrakt z maja 2023 r. na zakup 54 czołgów M1A2 SEP V3 Abrams był pilnym zakupem, mającym na celu wymianę kompletnie nieadekwatnych do nowoczesnych warunków wojny poradzieckich czołgów TR-85M1 . Wycofane maszyny stanowią bardzo głęboką modernizację wiekowych czołgów T-55 .

To jednak nie był koniec, ponieważ jak podczas konferencji na temat współpracy obronnej między Rumunią a Koreą Południową z 2023 r. generał Teodor Incicaș wspominał, że plany Bukaresztu obejmują długofalowy plan pozyskania aż 300 czołgów.

Podobnie jak w przypadku Polski w grę wchodzi czołg K2 Black Panther , którego producent może być dużo bardziej elastyczny i skłonny na ustępstwa niż Amerykanie. Wskazuje na to m.in. zgoda koncernu Hanwha na nałożenie wręcz drakońskich kar umownych w sprawie dostaw dla Rumunii armatohaubic K9 Thunder.

Mocarstwo się budzi. Wznowi produkcję kluczowego izotopu do broni zagłady

Mocarstwo się budzi. Wznowi produkcję kluczowego izotopu do broni zagłady

Czołgi K2 użytkowane poza Koreą Południową także przez Polskę to konstrukcje o masie 55 ton. Jest to znacznie niższa wartość od blisko 70 ton charakterystycznych dla najnowszych odmian czołgów Leopard 2A8 i M2A2 SEP V2/3 Abrams. Osiągnięto to m.in. poprzez zastosowanie znacznie mniejszej wieży, gdzie zrezygnowano z ładowniczego na rzecz automatu ładowania.