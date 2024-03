18 nowych czołgów K2. Wciąż mamy ich za mało

366 czołgów M1A2 SEP v3 i 1000 czołgów K2PL – tak, według aktualnych planów, przedstawia się docelowa liczebność i skład polskich wojsk pancernych. Pod względem jakości i nowoczesności będziemy pierwszą potęgą pancerną Europy. Problem w tym, że pierwotne założenia są już nieaktualne - przewidywały, że pierwsze czołgi K2PL trafią do Polski w 2026 roku.

Tymczasem wiceprezes Hyundai Rotem, Eui-Seong Lee, wskazując na brak umów wykonawczych przewiduje, że dostawy czołgów K2 w docelowym, dostosowanym do polskich potrzeb wariancie mogą zacząć się dopiero w 2027 lub 2028 roku.

Niezależnie od tego dostawy nowoczesnych czołgów do Polski już trwają. Stan polskich wojsk pancernych – z uwzględnieniem dostarczonych ostatnio maszyn – podsumował Damian Ratka z serwisu Defence 24 . Obecnie polscy pancerniacy mają do dyspozycji:

Ta kłopotliwa dla logistyków mozaika sprzętu z roku na rok będzie ulegać uproszczeniu. Choć przejściowo pojawi się drugi wariant czołgów Abrams (250 maszyn w wersji M1A2 SEP v3), to Abramsy w starszej wersji zostaną najprawdopodobniej zmodernizowane, co ujednolici ich flotę do jednego typu.