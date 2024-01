Rumunia wybrała K9? Tylko Koreańczycy zaakceptowali drakońskie kary

Są to bardzo wysokie wartości i w przypadku Rumuni jedyną firmą, która miała się zgodzić na tak drakońskie warunki był izraelski Elbit podczas dostaw dronów Watchkeeper X . To stawia w postępowaniu na 54 armatohaubice południowokoreańskie K9 Thunder w pozycji lidera w stosunku do niemieckich PzH 2000 oraz tureckich T-155 Fırtına II .

Jest to więc 47-tonowa armatohaubica na podwoziu gąsienicowym wyposażona wieżę z armatą kal. 155 mm o długości 52 kalibrów co zapewnia już zasięg 30 km przy wykorzystaniu najtańszej dostępnej amunicji pokroju pocisków typu DM121, a przy nieznacznie droższych pociskach z gazogeneratorem zasięg wzrasta do 40 km. Takie osiągi zapewniają już przewagę nad sprzętem poradzieckim, a przy zastosowaniu pocisków z dopalaczem rakietowym lub podkalibrowych typu Vulcano GLR zasięg wzrasta kolejno do około 60 km i 80 km.