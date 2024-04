Wóz bojowy Azowiec. Odnaleźli go pod ziemią w Mariupolu

Azowiec to prototypowy, ukraiński wóz bojowy. Został zbudowany na kadłubie czołgu T-64 , z którego usunięto wieżę z uzbrojeniem. Zaoszczędzoną w ten sposób masę wykorzystano na dopancerzenie pojazdu, na którym znalazły się dodatkowe płyty pancerne, a także pancerz reaktywny Duplet - dwuwarstwowa wersja pancerza Nóż.

Azowiec został opracowany w 2015 roku i – co nie jest niczym szczególnym w przypadku prototypu - trapiło go wiele problemów. Były one związane m.in. z niedoskonałością sensorów, gdzie wykorzystano kamery z domofonów. Jak na swoją masę, nieznacznie przekraczającą 40 ton, pojazd charakteryzował się dobrą ochroną.