Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśniło, że "odbywało się to w ramach współdziałania sojuszniczego #NATO w polskiej przestrzeni powietrznej. Wspólne loty z sojusznikami wzmacniają i zacieśniają wzajemne relacje". Amerykańskie bombowce strategiczne B-52 Stratofortress nie są rzadkim widokiem nad Europą. Maszyny często przybywają do lotniczych baz wojskowych w tej części świata, aby uczestniczyć w manewrach. Ich obecność to również element strategii "prężenia muskuł" USA.