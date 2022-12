Kanadyjskie LAV ACSV już na miejscu. Są to najnowocześniejsze pojazdy przekazane Ukrainie

Kanada jest jednym z państw najmocniej wspierających Ukrainę, ale dostawy sprzętu, którego pierwsze egzemplarze zostały dostarczone Siłom Zbrojnym Kanady w 2020 roku to już nowa jakość. Dotychczas do Ukrainy w przypadku sprzętu tego typu trafiały starsze wzory natowskiego uzbrojenia pokroju np. transporterów VAB .

Kanada informowała jeszcze w lipcu , o czym pisał Adam Gaafar, że do Ukrainy trafi 39 transporterów opancerzonych LAW ACSV wraz z sześcioma modułami kamer o wysokiej rozdzielczości dedykowanych dronom Bayraktar TB2 . Warto zaznaczyć, że podarowane Ukrainie transportery zostaną zastąpione, ponieważ w listopadzie Kanada zamówiła u producenta dodatkowe 39 sztuk.

Korzenie ACSV sięgają jeszcze 2017 roku, kiedy to Siły Zbrojne zaczęły zastanawiać się nad nowym transporterem opancerzonym, pod który stworzono wymagania. Następnie stosunkowo szybko pozytywnie zaopiniowano projekt stworzony przez General Dynamics Land Systems-Canada (GDLS Canada) i zlecono kontrakt na wykonanie pierwszej partii transporterów.

Pierwsza sztuka została dostarczona 18 grudnia 2020 roku, a dostawa transporterów drugiej serii miała miejsce jeszcze w 2022 roku. Co ciekawe dostarczone pojazdy miały osiągnąć wstępną gotowość operacyjną dopiero w 2023 roku.

ACSV to modernizacja LAV 6.0 więc mamy tutaj do czynienia z ośmiokołowym transporterem opancerzonym o masie maksymalnie lekko ponad 28 ton uwzględniając dodatkowe moduły opancerzenia pozwalające zapewnić ochronę przed amunicją kal. 14,5×114 mm (IV poziom STANAG 4569).

Poza surową ochroną kanadyjski transporter dysponuje też takimi udogodnieniami jak ładowarki do sprzętu elektronicznego, czy klimatyzacją, które dla żołnierzy mających do czynienia z transporterami z rodziny BTR były marzeniem. Z kolei uzbrojenie w przypadku wersji wysłanych do Ukrainy stanowi karabin maszynowy kal. 7,62x51 mm NATO FN/Colt Canada C6 będący licencyjną wersją FN MAG.