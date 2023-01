Pokazywała m.in. plany dotyczące zakupów uzbrojenia i wymiany starych wzorów sprzętu na nowe, albo pozyskania broni, jakiej Polska do tej pory nie miała.

WR-40 Langusta bywa przedstawiany jako współczesna wersja znanej z czasów drugiej wojny światowej rosyjskiej "Katiuszy". Jest w tym nieco prawdy: WR-40 Langusta to polska, bardzo głęboka modernizacja sowieckiego systemu BM-21 Grad, który w prostej linii wywodzi się od używanych w czasie drugiej wojny wyrzutni rakiet "Katiusza" .

Z drugiej strony nazwanie WR-40 nowoczesną Katiuszą to zbyt głębokie uproszczenie. Wynika to z faktu, że polska broń została w wielu kwestiach znacząco unowocześniona. Ze starego systemu zachowano samą wyrzutnię (40 luf kalibru 122 mm), ale zmieniono całą resztę.

Zamiast opracowanych w ZSRR pocisków M-21OF, Langusta korzysta z rodziny polskich pocisków Feniks-Z wyposażonych w głowice odłamkowo burzące, głowice odłamkowo burzące o wymuszonej fragmentacji, głowice do minowania narzutowego (nie wprowadzone do produkcji), a także głowice kasetowe z subamunicją kumulacyjną.

Niezależnie od tych zmian WR-40 Langusta pozostaje stosunkowo tanim i prostym systemem niekierowanego uzbrojenia o zasięgu – już po modernizacji – do ok. 40 km.

Dlatego zdziwienie budzi przedstawiona przez wojsko propozycja zastąpienia Langust tureckim "systemem rakietowym MBRL KHAN". Cudzysłów nie jest tu przypadkiem, bo taki system nie istnieje. Istnieją – osobno – system MBRL (CMRS) i pocisk KHAN (to eksportowa nazwa, w Turcji jest on znany jako Bora).

KHAN to opracowany siłami tureckiego przemysłu zbrojeniowego pocisk balistyczny, będący funkcjonalnym odpowiednikiem rosyjskich Iskanderów czy amerykańskich ATACMS. KHAN ma masę 2,5 tony, kaliber 610 mm i długość 8 metrów. Przenosi głowicę bojową o masie 470 km na odległość 280 km.

Realny zasięg KHAN-a i – prawdopodobnie – możliwa do zamontowana głowica są znacznie większe. Oficjalnie podawane wartości wynikają z określonych międzynarodowymi umowami limitów, pozwalających Turcji na eksport tego typu broni (do 500 kg masy głowicy i do 300 km zasięgu).