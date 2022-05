Wyposażenie fińskiej armii. Sowiecki sprzęt na straży zachodniej demokracji

Uzupełnieniem 122- i 155-mm haubic są samobieżne moździerze AMOS, będące efektem fińsko-szwedzkiej kooperacji. To bardzo ciekawa broń, wyróżniająca się umieszczeniem w wieży dwóch moździerzy, co pozwala na prowadzenie intensywnego ognia, ze stałą intensywnością ok. 10 strzałów na minutę. Co istotne, pierwsze 3 pociski AMOS może wystrzelić w ciągu 5 sekund od zatrzymania.