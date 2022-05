DANA vz. 77DANA vz. 77DANA vz. 77ZUZANA 2 dla Ukrainy. Słowacja przekaże samobieżne armatohaubice

Słowacja przekaże Ukrainie osiem samobieżnych armatohaubic ZUZANA 2 kal. 155 mm 8x8. Są one zmodyfikowaną wersją samobieżnej armatohaubic ZUZANA, będącą ulepszoną wersję czechosłowackiego systemu DANA vz. 77. ZUZANA 2 została opracowana i wyprodukowana przez słowackie przedsiębiorstwo KONŠTRUKTA-Defence. Jak informuje Defence24, w porównaniu do swojej poprzedniczki, zyskała dłuższą lufę o długości 52 kalibrów (wcześniej było to 45 kalibrów), co pozwoliło zwiększyć zasięg jej ognia do 41 km. Zamontowano w niej także nową opancerzoną kabinę oraz wieżę, która może się obracać o 360 stopni.