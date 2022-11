Armatohaubica K9 Thunder. Następca Kraba z koreańskim rodowodem

Ujawnione latem tego roku informacje, dotyczące planu zakupu przez MON koreańskich armatohaubic K9, wywołały w Polsce wiele kontrowersji. Wynikają one z faktu, że polska Huta Stalowa Wola produkuje armatohaubice Krab . To broń, która przeszła już chrzest bojowy w Ukrainie i pokazały się z bardzo dobrej strony, wystawiając przy okazji wysokie noty polskim projektantom i inżynierom.

K9 Thunder, bo tak brzmi pełna nazwa tego sprzętu, to południowokoreańska armatohaubica kalibru 155 mm . To pierwsza broń tego typu opracowana przez południowokoreański przemysł po latach zakupów uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych, lub produkowania go na amerykańskiej licencji, jak w przypadku haubic M109 A2, produkowanych w Korei pod nazwą K55.

Ręcznie ładowana armata kalibru 155 mm ma 52 kalibry długości i zapewnia standardową amunicją donośność ok. 40 km. Szybkostrzelność tego wariantu sięga 6 strzałów na minutę, a haubica może strzelać w trybie MRSI . To rozwiązanie, dzięki któremu kilka wystrzelonych pod różnymi kątami pocisków uderza w cel równocześnie, potęgując efekt ostrzału.

Dostawy sprzętu zamówionego w ramach pierwszej transzy już się zaczęły, pierwsze haubice trafią do Polski na początku grudnia, a ostatnie przed końcem 2026 roku. Co istotne, umowa dotyczy nie tylko samych haubic, ale także pełnego pakietu logistycznego, szkoleniowego, a także zapasu amunicji.

Co istotne, już pierwsza transza haubic K9A1 zostanie spolonizowana – otrzymają one polskie środki łączności, a przede wszystkim zostaną zintegrowane z polskim systemem kierowania ogniem Topaz. Kolejne pojazdy, już jako K9PL, mają być produkowane w Polsce. Powstaną na bazie wariantu K9A2, czyli wersji wyposażonej w automat ładowania.

Mimo tego ich zamówienie przez Polskę wzbudziło w kraju wiele kontrowersji. Są one związane z faktem, że Polska Huta Stalowa Wola produkuje armatohaubice Krab o zbliżonych do K9 możliwościach. Co więcej, zostały one pozytywnie zweryfikowane podczas działań wojennych w Ukrainie, gdzie polska broń zbiera bardzo dobre opinie. Co łączy, a co różni Kraba i K9?