RM-70 już w Ukrainie. Wyrzutnia może siać spustoszenie

RM-70 kal. 122 to wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa, czyli system artylerii rakietowej, który jest przeznaczany do jednoczesnego odpalania wielu pocisków rakietowych. RM-70 została opracowana pod koniec lat 60. w Czechosłowacji jako cięższy i udoskonalony odpowiednik radzieckiej wyrzutni BМ-21 Grad i weszła do służby w 1972 roku. Wyrzutnia RM-70 zastąpiła wcześniej używany system RM-51.