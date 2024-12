Z tego względu normą stały się rozwiązania kinetyczne fizycznie eliminujące drony, a do najpowszechniejszych należą strzelby gładkolufowe. To jednak za mało i np. Rosjanie zdecydowali się na produkcję w warunkach chałupniczych nabojów antydronowych do wykorzystania w karabinkach AK. Poniżej można zobaczyć proces produkcji oraz test polowy.

Test chałupniczo produkowanej amunicji antydronowej do karabinków systemu AK

Amunicja antydronowa Rosjan — zamienia karabinek w swego rodzaju miniaturową strzelbę

Na nagraniu z produkcji widać, że pierwszy jej etap obejmuje wyciągnięcie pocisku z naboju, a następnie w jego miejsce jest wkładany pocisk antydronowy. Ten składa się z sześciu ołowianych śrucin (najpewniej 3,5 mm), które są następnie upchane do termokurczliwej rurki zgrzanej opalarką.

W efekcie powstaje swego rodzaju amunicja śrutowa do karabinka podstawowego. Efektywność jest nieznana, ale karabinek wydaje się działać z tą amunicją bez problemów. Jedyne, co zaznacza Rosjanin, to konieczność demontażu hamulca wylotowego, ponieważ ten poza obniżeniem celności może także spowodować zatkanie lufy. W takim przypadku oddanie następnego strzału doprowadzi go katastrofalnego zniszczenia broni mogącego też skutkować poranieniem strzelającego.

Skuteczność tego typu amunicji jest nieznana, ale zasięg efektywny to kilkadziesiąt metrów. Wygląda, że dystans do celu podczas testu wynosił najprawdopodobniej około 30 metrów i na tej odległości śruciny były jeszcze zdolne przebić aluminiowy cel symulujący drona. Jest to mniejszy wynik od strzelb, ale z drugiej strony nie trzeba nosić dwóch różnych broni i wymagana jest tylko zmiana magazynka wraz z demontażem urządzenia wylotowego (przydatna byłaby szybkozłączka).

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski