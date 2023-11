Polacy na straży granic sojuszników z NATO. Gdzie stacjonują polscy żołnierze?

Polacy pełnią służbę w Estonii w ramach prowadzonej od 2004 r. operacji NATO Baltic Air Policing, której celem jest zapewnienie ochrony przestrzeni powietrznej tych członków NATO, które nie są w stanie chronić jej samodzielnie. Dotyczy to m.in. Litwy, Łotwy i Estonii.

Polski kontyngent wojskowy w Turcji działa w ramach Dostosowanych Środków Bezpieczeństwa NATO. Jego celem jest wsparcie tureckiego sojusznika w patrolowaniu i monitorowaniu sytuacji we wschodniej części Morza Śródziemnego i w południowym rejonie Morza Czarnego.

Od lipca 2023 r. Polacy stoją na czele jednej z czterech stałych grup okrętów NATO - Stałego Zespołu Sił Przeciwminowych NATO Grupa 1 (SNMCMG1). Wchodzi ona w skład Sił Szybkiej Odpowiedzi NATO. To kontyngent pozostający w stałej gotowości do działania, zdolny do szybkiego pojawienia się w rejonie objętym wojną lub kryzysem.