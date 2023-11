PKW Egipt. Polski Kontyngent Wojskowy pomoże Polakom ze Strefy Gazy

Obecnie wiadomo o co najmniej 29 polskich obywatelach , znajdujących się w Strefie. Pomoc dla nich będzie możliwa dzięki otwarciu przejścia granicznego w Rafah pomiędzy Strefą Gazy i Egiptem. Wcześniej, na początku października, wojsko przeprowadziło Operację Neon, w wyniku której ewakuowano z Izraela 1504 obywateli Polski.

Postanowienie dotyczące PKW Egipt zostało opublikowane w "Monitorze Polskim" 9 października. "W okresie od dnia 10 listopada 2023 r. do dnia 19 listopada 2023 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Arabskiej Republice Egiptu w działaniach ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających w Strefie Gazy, zwany dalej "PKW", o liczebności do 150 żołnierzy wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem, w tym dwoma samolotami C-130 i jednym samolotem C-295".

Oznacza to, że żołnierze pomogą tym polskim obywatelom, którym uda się przedostać przez przejście graniczne z Egiptem. Do ich dyspozycji przekazano w sumie trzy samoloty transportowe .

Dwa większe to maszyny typu C-130 Hercules. Polskie lotnictwo wojskowe dysponuje obecnie siedmioma samolotami tego typu, a dostawa trzech kolejnych jest realizowana – komplet maszyn ma zostać dostarczony do końca 2024 roku .

Polskie Herculesy reprezentują dwie wersje tego samolotu. Pięć z nich to samoloty w wariancie C-130E Hercules – maszyno pozyskane w latach 2009-2012, pozyskane ze Stanów Zjednoczonych w formie bezzwrotnej pożyczki.

Kolejnych pięć maszyn – z czego dwie zostały już dostarczone do Polski – to samoloty w wariancie C-130H Hercules, ze wzmocnioną strukturą skrzydeł i unowocześnioną awioniką. Te czterosilnikowe samoloty mają prawie 30 metrów długości, ponad 40 rozpiętości skrzydeł i mogą zabrać 20 ton ładunku lub 92 pasażerów. Ich zasięg to 3800 km.