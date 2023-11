Polscy piloci ruszyli na misję. Trafią niedaleko granic Rosji

Znajdujące się obecnie w służbie Sił Powietrznych Polski myśliwce F-16 występują głównie w wariancie oznaczonym literami C/D z ulepszeniami Block 52+. Jednocześnie są to dziś jedne z najbardziej zaawansowanych i sprawdzonych w walce współczesnych samolotów bojowych . Duży potencjał modernizacyjny sprawia, że myśliwce są stale ulepszane i unowocześniane do najnowszych standardów.

Najważniejsze dane techniczne F-16C/D to natomiast maksymalny zasięg lotu wynoszący ok. 5 000 km. Prędkość, którą jest w stanie rozwinąć samolot przekracza 2 Ma. Maksymalna masa myśliwca (razem z dołączonym uzbrojeniem) to ok. 22 t. Gabaryty F-16C/D to z kolei długość nieznacznie przekraczająca 15 oraz rozpiętość skrzydeł na poziomie niemal 9,5 m.