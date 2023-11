Sojusznicy wycofują z Polski samoloty. F-35 wracają do Włoch

Włoski kontyngent przybył do Polski pod koniec sierpnia. Jako pierwsi w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku zjawili się żołnierzy odpowiedzialni za logistykę i zabezpieczenie techniczne. Po nich, 13 września, wylądowały dwa samoloty F-35, do których później dołączyły dwa kolejne.

Włoskie samoloty stacjonowały w Polsce w ramach natowskiej operacji Enhanced Air Policing . To operacja NATO przewidująca rotacyjną obecność samolotów delegowanych przez różne państwa Sojuszu do krajów, które – jak Litwa, Łotwa czy Estonia – nie mają możliwości samodzielnej obrony własnej przestrzeni powietrznej.

Stacjonujące w Polsce włoskie F-35 brały udział m.in. w misjach typu air policing , podczas których brały udział w przechwytywaniu samolotów, lecących bez aktywnych systemów identyfikacyjnych i nawiązania kontaktu z kontrolą lotów. Sygnałem do poderwania dyżurujących maszyn jest sygnał Alpha Scramble .

W powietrzu musimy zidentyfikować maszyny, które naruszają międzynarodowe regulacje i przepisy. Nie chciałbym podawać zbyt wielu szczegółów, ale od chwili, kiedy tu przylecieliśmy, mieliśmy od pięciu do dziesięciu takich wylotów.

Bazujące w Polsce samoloty współpracowały z natowskimi maszynami stacjonującymi w państwach bałtyckich , ale do ich zadań należało także, jak podaje 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego, "wsparcie polskich pilotów podczas dyżurów bojowych prowadzonych w polskiej przestrzeni powietrznej".

Choć obecnie włoskie F-35wróciły do macierzystych baz, powrócą wraz z końcem listopada i zostaną w Polsce do końca lutego 2024 roku. Zostaną wówczas zastąpione przez inne włoskie maszyny – prawdopodobnie samoloty Eurofighter Typhoon, które będą dyżurować w Malborku do lipca 2024 roku.