Polak dowódcą Tarczy Przeciwminowej NATO. Do SNMCMG1 wystawiamy aż trzy okręty

SNMCMG1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1) to nazwa istniejącego od pół wieku zespołu natowskich okrętów, określanych także mianem Tarczy Przeciwminowej NATO. Zespół Tarczy wchodzi w skład Sił Odpowiedzi NATO – kontyngentu wojsk pozostających w stałej gotowości do działania, który w bardzo krótkim czasie może zostać wysłany w rejon kryzysu lub wojny.

Dowództwo nad SNMCMG1 obejmie niebawem kmdr ppor. Piotr Bartosewicz, oficer z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża . W tym właśnie celu – zgodnie z wieloletnią tradycją – do Świnoujścia zawinął aktualny okręt dowodzenia, norweski HNoMS Nordkapp, aby przekazać proporzec Tarczy, a wraz z nim dowództwo nad zespołem Polsce.

Obok okrętu dowodzenia do SNMCMG1 Polska oddelegowała także dwa małe trałowce ORP "Drużno" i ORP "Hańcza". To jednostki zbudowane na początku lat 90. o wyporności 191 ton i długości 38 metrów. Ich ciekawą cechą są kadłuby zbudowane z laminatu poliestrowo-szklanego, co redukuje ich pole magnetyczne, a zarazem zapewniło okrętom przydomek "plastusiów".