Pojedynek czołgów z paru metrów. Stary T-64BW skasował nowego T-72B3

Czołg T-64BW to wariant z czasów zimnej wojny będący modernizacją z lat 80. XX wieku oryginalnego rewolucyjnego czołgu T-64, o którym pisał Łukasz Michalik. Była to swego czasu konstrukcja rewolucyjna, ale zbyt skomplikowana do produkcji i obsługi w ZSRR, przez co została po części zastąpiona przez uproszczone czołgi T-72.