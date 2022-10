Rosyjsko-irańska wymiana. Nowoczesne Su-35 za prostackie Shahed-136

Rosjanie wykorzystują do masowego ostrzału miast irańskie drony Shahed-136, które są zbyt niecelne do ataku na cele militarne, ale nadają się do wykorzystania w roli broni terroru do ataku na ukraińskie miasta. Ukraińska obrona przeciwlotnicza mimo wielu udanych prób nie jest w stanie zestrzelić wszystkich nadlatujących dronów, więc zdarzają się przypadki przedarcia się kilku sztuk z chmary zawierającej nawet parędziesiąt dronów.