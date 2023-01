Turecki myśliwiec TF-X na ukończeniu. Pierwszy lot jeszcze w tym roku

Przyszły Narodowy Samolot Bojowy (MMU – Milli Muharip Uçak) znany również jako projekt TF-X , będzie samolotem piątej generacji o konstrukcji stealth. W odróżnieniu od F-16, które ma zastąpić, przyszły TF-X jest samolotem dwusilnikowym , który powinien być zdolny do lotu w trybie supercruise, charakteryzującym się niską prędkością naddźwiękową, bez użycia systemu dopalaczy.

Pierwszy prototyp tureckiego myśliwca piątej generacji znajduje się na końcowej linii montażowej, gdzie niedawno wyposażono go w produkowany w Turcji na licencji silniki GE F110 oraz nałożono powłokę RAM w celu obniżenia jego sygnatury radarowej. Turecka Agencja Obrony opublikowała na Twitterze zdjęcie ukazujące pierwszy TF-X.

Pierwsze prototypy będą wykorzystywać te same silniki General Electric, które firma TUSAS montuje w myśliwcach F-16. Trwają prace nad silnikiem myśliwskim nowej generacji, który pozwoli TF-X osiągnąć pełny potencjał. Nie wyklucza się interwencji zagranicznego partnera – takiego jak Rolls Royce czy General Electric – w celu zapewnienia pomocy technicznej, ponieważ technologia silników dla nowoczesnych odrzutowców należy do najtrudniejszych do opanowania.