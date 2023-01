Su-57 użyty przeciwko Ukrainie. To najnowocześniejszy samolot rosyjskiego lotnictwa

Su-57 to obecnie najnowocześniejszy rosyjski samolot , a zarazem pierwsza maszyna bojowa, która nie jest modernizacją sowieckich konstrukcji, ale całkowicie nowym, opracowanym w Rosji samolotem.

Rosyjska propaganda przedstawia Su-57 jako samolot wielozadaniowy 5. generacji . Zgodnie z powszechnie uznawaną charakterystyką takich maszyn, są to samoloty o obniżonej wykrywalności zarówno w zakresie fal radarowych, jak emisji cieplnych i elektromagnetycznych. Ich cechą jest też zdolność do lotów supercriuse (z prędkością naddźwiękową bez użycia dopalaczy), a także wyposażenie w bardzo zaawansowaną awionikę i sensory.

Choć specjaliści – m.in. z amerykańskiego thinktanku RAND – kwestionują spełnianie przez Su-57 wszystkich powyższych założeń, samolot ten jest obecnie szczytem tego, co może zaoferować rosyjski przemysł lotniczy. Lepszego sprzętu Rosjanie nie mają i biorąc pod uwagę znane prace badawcze i rozwojowe, w perspektywie co najmniej kilkunastu lat nie będą mieć.

Od początku rosyjskie agresji na Ukrainę samoloty Su-57 były uznawane za wielkich nieobecnych. Sprawiało to, że zaliczano je do kategorii "defiladowego sprzętu Putina" – broni chętnie pokazywanej na różnych paradach wojskowych, ale nienadającej się do udziału w prawdziwej wojnie. Nowe doniesienia brytyjskiego wywiadu weryfikują ten pogląd.