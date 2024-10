Nocny łowca stał się ofiarą. Rosyjski odpowiednik Apache’a coraz rzadszy

Rosjanie mieli stracić egzemplarz śmigłowca Mi-28N będącego drugą najbardziej zaawansowaną maszyną po Ka-52 Aligator. Sądząc, po tonie rosyjskich blogerów wojskowych piloci nie przeżyli. Jest to najprawdopodobniej 16 śmigłowiec, uwzględniając 15 przypadków, gdzie do sieci trafiły zdjęcia wraków .

Warto zaznaczyć, że strata każdej takiej maszyny jest dla Rosjan dotkliwa, ponieważ przed wojną mieli na stanie tylko około setkę tych śmigłowców. To jednak tylko wartość teoretyczna, ponieważ dostępna liczba maszyn do działań bojowych będzie znacznie niższa.

W przypadku Rosjan może to być 50 proc. maszyn bądź nawet znacznie mniej skoro już powszechny jest tam proces kanibalizacji części maszyn , aby utrzymać w służbie inne. Możliwe, że Rosja ma nawet realnie na stanie nawet 30 śmigłowców tego typu.

Mi-28N to jeden z trzech współczesnych śmigłowców szturmowych produkowanych przez Rosję, obok modeli Ka-52 Aligator i Mi-35 będących modyfikacją Mi-24. Rosjanie rozpoczęli prace nad Mi-28N jeszcze w latach 80. XX wieku, ale pierwsze egzemplarze do rosyjskiego lotnictwa trafiły w 2006 roku, a oficjalne przyjęcie do służby nastąpiło dopiero w 2009 roku.