W sierpniu 2024 r. Polska podpisała ze Stanami Zjednoczonymi umowę na zakup 96 śmigłowców AH-64E Apache Guardian. Jej przedmiotem jest dostawa 96 uderzeniowych maszyn wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym oraz zapasem amunicji i części zamiennych. Kwota kontraktu wynosi rekordowe 10 mld dolarów. Jego część ma zostać sfinansowana ze środków pozyskanych w ramach kolejnej pożyczki, którą Polska otrzymała od rządu USA w ramach programu Foreign Military Financing (FMF).

Polska potęgą pod względem liczby śmigłowców bojowych

Serwis Army Recognition zaznacza, że pożyczka przyspieszy dostawę i integrację tych nowoczesnych śmigłowców szturmowych z polskimi siłami zbrojnymi. Zwraca również uwagę, że Polska po zakończeniu dostaw śmigłowców AH-64E Apache stanie się europejską potęgą pod względem liczby posiadanych śmigłowców bojowych.

W rozmowie z WP Tech potwierdza to Łukasz Pacholski. Jak mówi: - Faktem jest, że staniemy się państwem, które posiada największą flotę śmigłowców bojowych w Europie. Będziemy też największym eksportowym użytkownikiem śmigłowców Apache poza Stanami Zjednoczonymi. Te 96 Apache'y, które kupimy, to będzie siła, której będą nam zazdrościć sojusznicy.

Ekspert zapytany o to, czy potrzeba nam kolejnych śmigłowców bojowych, zwraca uwagę na inne, pilne potrzeby naszej armii. Dodaje też, że tego rodzaju maszyn nam wystarczy. Można nawet powiedzieć, że mamy ich zapas. - Tak naprawdę 96 śmigłowców to jest bardzo dużo. Spokojnie można by było kupić połowę tego, czyli 48 egzemplarzy, a pozostałe środki budżetowe przeznaczyć, chociażby na śmigłowce wielozadaniowe - wyjaśnia.

Jego zdaniem dobrym przykładem są tutaj śmigłowce AW-149, które mogą przenosić uzbrojenie podobne do tego wykorzystywanego przez Apache. Mowa tu m.in. o pociskach przeciwpancernych Helfire, czy chociażby wyrzutniach rakiet kierowanych i niekierowanych kalibru 70 mm.

Śmigłowce, których potrzebuje Wojsko Polskie

Potrzeby polskiej armii w zakresie śmigłowców są bardzo duże i nie kończą się tylko na tych bojowych. W wielu jednostkach wciąż wykorzystywany jest poradziecki sprzęt, który niczym nie przypomina natowskich standardów. - Lista potrzeb śmigłowcowych jest bardzo długa. Zacznijmy od samego dołu. Potrzebujemy śmigłowców szkolno-treningowych, bo to, na czym obecnie szkolimy pilotów śmigłowców, nadaje się do muzeum. Chodzi o śmigłowce Mi-2 i SW-4 Puszczyk. Oba typy śmigłowców już dawno powinny być zastąpione nowoczesnymi śmigłowcami, które posiadają m.in. szklany kokpit, możliwości efektywnego i taniego szkolenia dużej liczby pilotów, którzy będą potrzebni, ale także członków załóg.

Na liście potrzeb znajdują się również śmigłowce transportowe. - Na razie zakupiono 32 AW-149 i 8 Black Hawków dla GROM-u, a to jest kropla w morzu potrzeb - mówi Łukasz Pacholski. - Musimy przecież zastąpić blisko 70 Sokołów, flotę Mi-8 oraz Mi-17. Do tego dodajmy to, że Wojsko Polskie jest rozbudowywane o nowe jednostki i dywizje, więc tak naprawdę to zapotrzebowanie na śmigłowce, jeśli chodzi o śmigłowce transportowe, to jest na poziomie 300 egzemplarzy - wyjaśnia.

Według eksperta polskie braki w zakresie śmigłowców transportowych pokazała ostatnia powódź, podczas której do działań oddelegowano zaledwie kilka maszyn. Co więcej, część zadań, które wykonywały, mogła zostać powierzona systemom bezzałogowym. Mowa tutaj chociażby o patrolowaniu wałów przeciwpowodziowych czy lotach nad zalanymi terenami i tymi, którym grozi zalanie. Potrzeby w zakresie śmigłowców transportowych można więc ocenić jako duże. Wojsko Polskie potrzebuje kolejnych maszyn tego typu, czy to ciężkich Chinooków, czy wielozadaniowych Black Hawków oraz AW-149.

Opisywana lista wydłuża się również o śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych. -Mamy wprawdzie cztery AW-101, ale jednostka w Darłowie potrzebuje kolejnych czterech-sześciu śmigłowców tego typu, żeby zastąpić Mi-14. Mamy budowane fregaty, które potrzebują także nowych śmigłowców pokładowych. Za chwilę będziemy także potrzebować nowych śmigłowców poszukiwawczo-ratowniczych dla brygady Marynarki Wojennej, aby zastąpić obecnie eksploatowane Anakondy i zabezpieczyć strefę odpowiedzialności SAR nad Morzem Bałtyckim. Jednostki specjalne potrzebują kolejnych śmigłowców. Tu nieoficjalnie mówi się o zapotrzebowaniu na kolejne Black Hawk'i, ale też śmigłowce lżejsze do wsparcia operatorów sił specjalnych. Niewykluczone, że pojawi się też potrzeba śmigłowców ciężkich, które mogą przewieźć większą liczbę operatorów na raz - wylicza ekspert.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski