Muszą rozbierać własny sprzęt. Kanibalizacja śmigłowców w Rosji

Warto też zaznaczyć, że o problemach rosyjskiej armii w kontekście braku części do serwisowania i bieżących napraw pisał w listopadzie br. Wall Street Journal, zdaniem którego Moskwa miała zwracać się o pomoc do Egiptu, Pakistanu i Brazylii, aby odkupić sprzedane tam wcześniej jednostki napędowe do śmigłowców. Wśród brakujących wówczas części wskazywano właśnie silniki do Ka-52 – czyli maszyny, którą widać na zdjęciach z październikowego ataku ATACMS.