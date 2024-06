Użycie pocisku AGM-88E AARGM do zniszczenia śmigłowca zostało potwierdzone przez Pentagon pod wpływem spekulacji, które pojawiły się w amerykańskich mediach po opublikowaniu nietypowego zdjęcia.

Pod kabiną Growlera jest namalowany symbol śmigłowca, który – pod odpowiednim kątem – przypomina maszynę z rodziny Mi-24/Mi-35 , czyli zaprojektowany w latach 60. XX wieku i produkowany w Rosji do dnia dzzisiejszego " ciężki śmigłowiec bojowy ".

Jak potwierdził Pentagon, amerykański samolot walki radioelektronicznej faktycznie ma na swoim koncie śmigłowiec należący do jemeńskich bojowników Huti. Do trafienia – będącego zarazem bojowym debiutem pocisku AGM-88E AARGM – doszło jeszcze w lutym tego roku, ale faktu tego nie podawano do publicznej wiadomości.